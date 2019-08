Ausgerutscht: Junger Steirer aus der Mur gerettet

Irgendwie schaffte er es, sich an Ästen am Ufer festzuklammern und um Hilfe zu rufen. „Ein Security-Mitarbeiter bei der Baustelle hat das gehört und sofort Hilfe alarmiert“, so Gerald Wonner von der Grazer Feuerwehr. Die für Fließwasserrettung ausgebildeten Taucher erreichten den Verunfallten, konnten ihn bergen und über die steile Böschung nach oben tragen. Der Steirer hatte Abschürfungen erlitten, war sichtlich erschöpft und unterkühlt.