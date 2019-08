Kakteen-Freunde stürmen die Weststeiermark

Es wird stachelig: Noch bis morgen finden in der Weststeiermark die Kakteentage statt. In- und ausländische Anbieter präsentieren in der Gärtnerei Höller in Stainz ihre seltenen Pflanzen und laden Groß und Klein zum Entdecken ein. Gut 5000 Besucher werden erwartet – Benedikt und Fridolin waren schon gestern dabei.