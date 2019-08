„Rollende Bombe“ auf der A21

Es ist nicht auszudenken, was hätte passieren können, wäre dieser Schrott-Lkw nicht von Polizisten in Alland, Bezirk Baden, entdeckt worden. Ein gesundheitlich schwer angeschlagener Ungar fuhr teils mehr als 15 Stunden in dem vom Rost zerfressenen ungesicherten Sattelschlepper. Es hagelte gleich 58 (!) Anzeigen.