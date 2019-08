Austria nach Heimpleite: „Können das noch packen!“

Die internationale Rückkehr in die Generali-Arena endete so wie vor sechs Jahren der Abschied - mit einer Niederlage. Im August 2013 2:3 gegen Dinamo Zagreb, im August 2019 1:2 gegen Apollon Limassol. Der große Unterschied: Damals konnte die Austria trotz der Niederlage über den Aufstieg und den Einzug in die Gruppenphase der Champions League jubeln, diesmal könnte die Niederlage schon in der dritten Qualifikationsrunde der Europa League das Ende aller violetten Europacupträume bedeuten.