Für Eisbullen geht es zum Auftakt um ein Dinner

Das ist ein Spaß zuzusehen, es fielen einige schöne Tore – und wir Coaches gewannen neue Aufschlüsse.“ Matt McIlvane sah sich in der Akademie in Liefering bestätigt, auch bei seinem ersten Eis-Trainingsstart als Eisbullen-Cheftrainer (wie in den vergangenen Münchener Jahren als Jackson-Co) ein Drei-gegen-Drei-Turnier anzusetzen. Kraftraubend versteht sich – aber alle waren heiß aufs Eis.