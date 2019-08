Hundefreunde wandern gemeinsam für mehr Toleranz

Unter dem Motto "Prävention statt Hetze. Mehr Kontrollen, weniger Ausgrenzung" wollen Hundehalter aller Rassen gemeinsam ein friedliches Zeichen setzen. Geplant ist ein Marsch von Oberösterreich nach Wien, der am 24. September in Hirschenau im oberösterreichischen Bezirk Perg startet und über Emmersdorf an der Donau nach St. Pölten, weiter nach Kloster Stein und von dort nach Wien führt. Am 28. September bewegt sich der Marsch dann durch die Hauptstadt, die Aktion endet mit einem Sommerfest im Praterlokal "Der Garten", angekündigt sind Musikeinlagen und Infostände.