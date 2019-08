Wayne Rooney ab Jänner Spieler-Trainer bei Derby!

Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft (53 Tore in 120 Spielen) war erst vor einem Jahr zu DC United gewechselt. Die laufende Saison in den USA will Rooney noch zu Ende spielen. Sein Vertrag beim Klub aus Washington würde eigentlich noch bis Ende 2021 laufen. In England spielte er nur für seinen Jugendklub Everton und 13 Jahre für Manchester United.