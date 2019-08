Südkoreaner starb nach Badeunfall im Spital

Wie es zu dem folgenschweren Unfall kommen konnte, ist noch immer unklar. Der Mann war mit den Füßen voran ins Wasser gesprungen. Aufgrund der Seetiefe an der Unglücksstelle schließt Jursitzka aus, dass der 20-Jährige in zu seichtem Wasser gelandet ist. Auch die Polizei hat noch keine neuen Anhaltspunkte zum Unfallhergang. Der Südkoreaner war mit einer zwölfköpfigen Reisegruppe zum Baden an den See gefahren. Bisher wurden noch keine Zeugen befragt.