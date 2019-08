Sanes Verletzung laut Guardiola „nicht so schlimm“

Laufduell abgebrochen

Mit verbittertem Gesichtsausdruck war Leroy Sane nach etwas mehr als zehn gespielten Minuten vom Platz gehumpelt. Star-Trainer Pep Guardiola nahm ihn besorgt in Empfang, Startrainer Jürgen Klopp tätschelte ihm auf die Schulter, wünschte baldige Besserung. Seit Monaten steht Sane wegen seines möglichen Wechsels zum FC Bayern in den Schlagzeilen. Am Sonntag sorgte er für Schlagzeilen ganz anderer, umrühmlicherer, Art.