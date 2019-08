Ganz Gößl wird heute zu einer großen Bühne

Start um 14 Uhr

Um 14 Uhr beginnt das Spektakel am Seeufer, von dort zieht ein Festumzug in historischen Trachten los - an der Spitze der Erzherzog und seine Anna, gefolgt von den typischen Ausseer Ständen: „Im Ortskern werden keine Fahrzeuge unterwegs sein, damit das Dorf authentisch wirkt“, so Pirker.