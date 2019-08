Pavlovic-Hattrick: Rapid muss sich Geduld leisten

Im zweiten Pflichtspiel gleich ein Triplepack: Rapids Leihgabe Andrija Pavlovic schoss APOEL Nikosia zum 3:0 in der Champions League gegen Sutjeska (oben im Video). So sah man die launische Diva in Hütteldorf nie. Da kam der Serbe - auch selbst verschuldet - nie richtig an. Kolumne von Rainer Bortenschlager.