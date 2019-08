Luxemburger kaufen den AVA-Hof in der Altstadt

Paukenschlag im Immobilien-Dschungel: Die CA Immo hat den AVA-Hof am Salzburger Hanuschplatz an die Luxemburger Immobilien-Verwaltungsgesellschaft Jargonnant Partners verkauft, die den Gebäudekomplex revitalisieren will. Kaufpreis für das Einkaufs- und Bürogebäude: ein zweistelliger Millionenbetrag.