Steirer (33) wurde von Urlaubsvertretung entlarvt

Der Verdächtige ist geständig

Beim Kassieren von Miet-Kautionen hatte der Steirer die Erlagscheine mit seinem privaten IBAN versehen und so seit 2016 in 20 Fällen an die 74.000 Euro auf sein Konto umgeleitet. Der Verdächtige - am Dienstag fanden zwei Hausdurchsuchungen statt - legte ein volles Geständnis ab. Das Geld, von dem kein Cent übrig ist, hätte er nach seiner Scheidung gebraucht. Zudem wäre eine Firmenbeteiligung missglückt.