Die Zukunft liegt in den Öffis

Auf der Überholspur befinden sich die Parteien, wenn es um die Verbesserung der Verkehrssituation geht. Und während in Waidhofen an der Ybbs und am Schweinbarther-Kreuz ohne Widerstand der Volkspartei Bahnlinien gekürzt und eingestellt werden, fordern die anderen Fraktionen eine Öffi-Offensive. Gegengleich präsentierte die VP kürzlich einen Katalog mit Bahn- und Straßen(aus)bauprojekten. So werden ab 5. August - wie berichtet - 160 neue Busse durch das Waldviertel fahren, das Streckennetz wurde um elf Prozent ausgeweitet. Landesrat Ludwig Schleritzko ist in einer schwierigen Situation: Als Hüter des Budgets muss er das Nulldefizit garantieren, als Verkehrsreferent solle er klimaschonende, teure Projekte auf Schiene bringen.