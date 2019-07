Sechs Kletterer vom Königsjodler gerettet

Gleich zweimal ging der Alarm bei der Bergrettung am vergangenen Wochenende los. In der Nacht von Freitag auf Samstag und am späten Sonntagnachmittag mussten insgesamt sechs Kletterer nach dem Notausstieg am Königsjodler in Mühlbach/Hochkönig aus akuter Bergnot vom Birgkar geborgen werden.