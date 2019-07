Einmietbetrug in Seekirchen angezeigt

Ein 71-jähriger Salzburger buchte für zwei Nächte ein Zimmer in einem Gasthof in Seekirchen. Der Mann konsumierte Getränke und Essen in der Gaststube und ließ diese auf sein Zimmer schreiben. Als er am nächsten Tag nicht zum Essen erschien, stellte der Wirt fest, dass der 71-Jährige die Unterkunft ohne zu bezahlen verlassen hatte. Er erstattet Anzeige.