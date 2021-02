Sturmflut im hohen Norden

Während es die Mannschaft mit einem Spaziergang am Spieltag ruhig anging, stehen die mitgereisten schwarz-weißen Fans in Südnorwegen unter Strom. Bereits in der bis kurz vor 24.00 Uhr hellen Nacht vor dem Spiel waren lange Zeit laute Sturm-Fanchöre zu hören, an Lichtmasten oder Stromkästen verewigten sich die schwarz-weißen Fans, kleisterten das Stadtzentrum mit Sturm-Pickerl zu.