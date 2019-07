Holzarbeiter konnte sich nach Sturz nicht bewegen

Der 56-Jährige war am frühen Nachmittag in abschüssigem und sehr schwer zugänglichem Gelände mit Holzarbeiten beschäftigt. Etwa gegen 15.30 Uhr passierte das Unglück: Der Arbeiter stieg auf einen zuvor gefällten Baumstamm und verlor das Gleichgewicht. Er stürzte rund vier Meter in die Tiefe und kam im Bereich größerer Steine und Bäume zu liegen. Da sich der Verunfallte nicht bewegen konnte, machte er durch laute Schreie auf sich aufmerksam.