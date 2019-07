„Ich bin sofort Feuer und Flamme gewesen“

Also doch! Wie die „Krone“ berichtete, will Salzburg die Tour de France 2025 nach Österreich holen. „Ja, wir haben Interesse an einer Bewerbung“, stellt Sportlandesrat Stefan Schnöll (ÖVP) klar. Auch Vize-Bürgermeister Bernhard Auinger (SPÖ) ist angetan. Ohne finanzielle Hilfe des Bundes wird es aber nicht gehen.