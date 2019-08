Buch präsentiert 11 kuriose Fakten über Stadttiere

Christian Koch hat sich gemeinsam mit Axel Krohn auf einen Streifzug durch unsere Städte gemacht und ist dabei allerlei Tieren mit verblüffenden Fähigkeiten begegnet. Unterhaltsam beschreiben die beiden in „Unsere unbekannten Nachbarn“ die genialen Strategien und Tricks, mit denen sich die Tiere ihren Lebensräume anpassen oder neue Nischen in den Städten erobern. Es gibt so vieles, dass wir noch nicht über unsere städtischen Mitbewohner wissen - das Buch präsentiert kuriose Verhaltensweisen unserer Nachbarn und wie der Menschen mit ihnen umgehen kann (oder muss).