Engagiertes Ehepaar hilft Streunern in Bosnien

„Wir sammeln Futter -und Geldspenden und fahren selbst direkt zur die Deponie, damit wir sicher sein können, dass bis auf den Cent genau alles dort ankommt, wo es gebraucht wird“, erzählt Michael Midzan. „Zusätzlich haben wir 23 Welpen in Pflegestellen in Bihac untergebracht, da sie ohne unsere Rettung nicht überlebt hätten. Dadurch entstehen uns natürlich monatliche Kosten“, ergänzt Gattin Amra. Zwingend erforderlich, um Leid zu verhindern, sind auch die Kastrationen der Hunde. Alleine 2019 hat das Ehepaar schon mehr als 300 davon finanziert. „Ohne Spenden ist dies leider alles unmöglich“, so die beiden.