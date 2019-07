Tierschützer kritisieren Einzelhaltung von Kälbern

Zahlreiche Tierschutzmängel festgestellt

Bei der polnischen Recherche wurden außerdem viele Tierschutzmängel festgestellt, teils waren die Kälber laut Aussagen von CIWF hungrig, konnten einander weder sehen noch berühren oder wurden in Boxen gehalten, die viel zu klein waren. Die Recherche zeigt ganz aktuell auf, was in den letzten Jahren immer wieder von Tierschutzorganisationen dokumentiert wurde: Käfighaltungssysteme, die in vielen EU-Ländern eingesetzt werden, sind alle gleichermaßen grausam. Es wird geschätzt, dass in der gesamten EU über 60 Prozent der Milchkälber, also über zwölf Millionen Tiere in den ersten Lebenswochen in Einzelboxen gehalten werden.