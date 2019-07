Juwel unmittelbar vor Abriss

Denn befürchtet wird und wurde, dass auch das Nachbarhaus in Mitleidenschaft gezogen werden könnte, da die Keller unterirdisch verbunden sind. Was die Veränderung der Statik möglicherweise an Schäden verursachen wird, konnte oder wollte der Architekt nicht beantworten. Die betroffenen Nachbarn sind offenbar durch das lange Verfahren so zermürbt, dass sie der „Krone“ keine Auskunft mehr geben wollen.