Elf teils schwer Verletzte bei Unfall mit 4 Autos

Der Unfall passierte auf der Pinzgauer Straße bei der Abfahrt Lend Embach. Eine schwer verletzte Person wurde erfolgreich reanimiert und vom Rettungshubschrauber Martin 1 ins UKH Salzburg geflogen. Die drei weiteren Schwerverletzten sowie sechs leicht verletzte Personen wurden mit Rettungsfahrzeugen ins Krankenhaus Schwarzach gebracht. Eine Person wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Zell am See transportiert, informierte das Rote Kreuz. Unter den Verletzten befanden sich auch einige Kinder unter zehn Jahren, so Klaus Portenkirchner, Abschnittsfeuerwehrkommandant der Freiwilligen Feuerwehr Lend.