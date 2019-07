Lungauer mittels Tau geborgen

Keinen Weg vor und zurück gab es für einen 36-jährigen Lungauer am Samstagnachmittag auf rund 2250 Meter Seehöhe bei der Marislwand in Zederhaus. In aussichtloser Lage, im steilen und weglosen Gelände, setzte der Bergsteiger einen Notruf ab. Ein Poilzeihubschrauber konnte den Mann schließlich aus seiner Notlage mittels Tau bergen.