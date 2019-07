Schwerer Auffahrunfall forderte drei Verletzte

Gegen 11.30 Uhr lenkte ein 63-jähriger Österreicher seinen Pkw auf der Felbertauern Bundesstraße (B 108) in Fahrtrichtung Oberlienz. Am Beifahrersitz saß sein Sohn. Der Autofahrer wollte am Fahrbahnrand anhalten und verlangsamte seinen Wagen. Der nachfolgende Lenker - ein 27-jähriger Österreicher - fuhr vermutlich infolge von Unachtsamkeit mit einem Klein-Lkw auf das Heck des vor ihm anhaltenden PKW auf.