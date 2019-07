Die Cup-Sensation blieb nur ein Traum

FC Zell am See: Der Landescup-Finalist hielt sich beim ersten ÖFB-Cup-Auftritt seit 2005 in Gurten wacker. Der Regionalligist aus dem Innviertel ging zwar standesgemäß nach einem weiten Einwurf (18.) in Führung. Aber in der zweiten Hälfte fanden die Pinzgauer immer besser ins Spiel, vergaben Top-Chancen. „Zumindest die Verlängerung hätten wir uns verdient“, war der sportliche Leiter Kasper nicht ganz zufrieden. Die Chance auf ein „großes Kaliber“ in Runde zwei hatte bei den Pinzgauern doch auch Kräfte freigesetzt.