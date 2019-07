Die Hütte auf der Felsnase unter dem Gatschkopf

Der relativ einfachste Zustieg zur Augsburger beginnt in Grins oberhalb von Landeck. Wir fahren in die Dorfmitte und dann zum Parkplatz nach dem Schwimmbad. Von dort zeigt sich die Hütte bereits in den steilen Felsen unter der Parseierspitze (3036 m). Die „Königin“ der Lechtaler Alpen mit dem farbigen Felsband ist der einzige Dreitausender in den Nördlichen Kalkalpen.