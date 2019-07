Grazer Star-Koch: „So toll ist ein Gastro-Job!“

Was spricht sonst noch für die Profession?

Viel. Es ist doch toll, wenn man über regionale, nachhaltige Lebensmittel Bescheid weiß. Wenn man sich bei Weinen auskennt. Bei großartigen Events mitwirken kann. Wir zum Beispiel lassen die Mitarbeiter an allem teilhaben. An Champagnerverkostungen, an Steaktests. Unsere Leute sollen ja wissen, was sie verkaufen.