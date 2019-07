Alkoholisierter Unfalllenker wurde ausgeforscht

Ein 34-jähriger Tennengauer touchierte am Donnerstag in der Nacht auf der Lammertalstraße in Scheffau einen Randstein und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Fahrzeug. Nachdem er über den Fahrbanhnrand schlitterte kam er am Geh- und radweg zum Stehen. Er alarmierte aber nicht die Einsatzkräft sondern entfernte sich von seinem Wagen und nahm die Kennzeichen mit. Ausgeforscht wurde er trotzdem. In der Früh führten die Beamten einen Alkomattest beim 34-Jährigen durch. Das Ergebnis: 1,24 Promille.