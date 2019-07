Ex-Ministerin führt steirische ÖVP in die Wahl

Stark, Schnabel und Kühberger als regionale Spitzen

Neben der Landesliste wurden auch die Wahlkreislisten vorgestellt: Bogner-Strauß wird erste auf der Liste 6A - Graz sein. Christoph Stark, Bürgermeister von Gleisdorf, der bei der Wahl 2017 mit besonders vielen Vorzugsstimmen aufgefallen war, führt die Liste für den Regionalwahlkreis 6B - Oststeiermark an. Die Liste für den Regionalwahlkreis 6C - Weststeiermark führt der Bürgermeister von Lang, Joachim Schnabel, an. In der Obersteiermark, dem Wahlkreis 6D, ist Biobauer Andreas Kühberger auf Platz eins.