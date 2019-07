Frau wich Katze aus: Drei Autos beschädigt

Vermutlich eine Katze hat am Freitag kurz nach Mitternacht einen schweren Verkehrsunfall im Salzburger Stadtteil Gnigl, in der Turnerstraße, ausgelöst. Eine 34-jährige Autofahrerin wurde dabei verletzt. Sie gab vor der Polizei an, sie sei dem Tier ausgewichen, das sich auf der Fahrbahn befunden habe. Ihr Pkw touchierte ein parkendes Auto, überschlug sich und kollidierte mit einem weiteren parkenden Wagen.