Motorrad von Lkw erfasst und mitgeschleift

Der 54-jährige Deutscher lenkte sein Motorrad auf der L76 in Fahrrichtung Fließ. Auf dem Rücksitz saß seine Frau (53). Zur gleichen Zeit fuhr ein 28-jähriger LKW-Lenker aus Österreich auf der Gemeindestraße in der Fließerau in Richtung L76. Bei der Kreuzung fuhr der LKW-Lenker in die Landesstraße ein und übersah offenbar den Motorradlenker. Dieser konnte nicht mehr ausweichen und krachte ungebremst in die linke vordere Seite des Führerhauses.