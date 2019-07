Grazer Rock-Festival: 19 Verletzte im Gedränge

Beim „Rock in Graz“-Festival am Dienstagabend am Grazer Messegelände wurden mehrere Besucher vor der Bühne verletzt. Wie das Rote Kreuz schilderte, drängten beim letzten Act Limp Bizkit so viele Zuschauer nach vorne, dass innerhalb von rund 20 Minuten 15 Gäste des Festivals verletzt wurden und versorgt werden mussten. Drei von ihnen wurden ins Spital gebracht.