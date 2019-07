E-Mobilität bringt Steirern 4000 neue Jobs

Die Elektromobilität findet in der Steiermark immer besser in die Spur. Das belegen auch die aktuellsten Zahlen. „Rund 4000 Fahrzeuge sind derzeit elektrisch angetrieben unterwegs, der Anteil an Neuzulassungen liegt bei 3 Prozent“, freut sich SPÖ-Verkehrslandesrat Anton Lang. Alles rund um dieses Thema gibt es am 29. und 30. September in Spielberg bei den „Krone-E-Mobility Play Days“.