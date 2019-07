Feuerteufel legte Brand in ehemaliger Schule

In der ehemaligen und nun leer stehenden Hauswirtschaftsschule in Leoben ist Donnerstagabend ein Feuer gelegt worden. Der Brandstifter gelangte laut Polizei über ein Fenster im Zwischenstock in das dreistöckige Gebäude und dürfte dann für Flammen bei einem Möbelstück gesorgt haben. Rund 60 Feuerwehrleute waren im Einsatz, hieß es in einer Aussendung am Freitag.