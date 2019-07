Ducks blasen zum Angriff auf Titel und Aufstieg

Die „Knights“ sind gleichfalls heuer noch unbesiegt, haben in neun Spielen überhaupt erst 18 Verlustpunkte zugelassen. Plus für die Ducks: Sie haben in der Offensive gesamt 44 Punkte mehr geholt als der Finalgegner. Trotzdem ist man vor den Gästen gewarnt, die routinierte Spieler in ihren Reihen haben. Dazu zählen der tschechische Nationalteam-Quarterback Jan Dundacek sowie Ex-Swarco Raiders-Hüne Josef Fuksa, der stolze 2,07 Meter misst, 145 Kilo in die Waagschale wirft.