Drei Steirer mischen bei der SPÖ ganz vorne mit

Für Leichtfried, Muchitsch und Lindner dürfte damit der Einzug in den Nationalrat so gut wie fix sein. Erfreut zeigt sich darüber Landeshauptmann-Stellvertreter Michael Schickhofer: „Die steirische SPÖ zeigte sich in den letzten Monaten durchaus konstruktiv-kritisch, aber die Beschlüsse der vergangenen Woche haben gezeigt, was für die Menschen weitergeht, wenn sich die SPÖ im Parlament durchsetzt.“