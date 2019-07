Wer hat Budget am besten im Griff?

Ertrags- und Eigenfinanzierungskraft, Verschuldung sowie finanzielle Leistungsfähigkeit - im budgetären Vierkampf der Gemeinden zwischen 2500 und 5000 Einwohnern ist Hausleiten sogar Vizemeister. Lässt man die Einwohnerzahl außen vor, landet Bergland im Bezirk Melk auf Platz 13, Großgöttfritz bei Zwettl auf Platz 15. Die Ränge 16 bis 20 sind dann fest in niederösterreichischer Hand: Waidhofen an der Thaya-Land, Ardagger, St. Bernhard-Frauenhofen, Guntersdorf und Langenrohr. Alle liegen sie in dem auf Schulnoten basierenden Ranking unter 1,2 - also „Sehr gut“.