79-Jähriger stürzte fast vier Meter in die Tiefe

Ein 79-jähriger Pensionist aus Unterweißenbach (Gemeinde Feldbach) führte am Dienstagnachmittag im eigenen Garten Schnittarbeiten an Bäumen und Sträuchen durch. Er verlor im Zuge dieser Arbeiten auf der Aluleiter stehend das Gleichgewicht, stürzte von der Leiter über eine Stützmauer auf die asphaltierte Einfahrt und wurde durch den Sturz von der Leiter aus einer Höhe von ca 3,50 Meter schwer verletzt. Der Mann wurde vor Ort vom Rettungsdienst mit Notarzt erstversorgt und in weiterer Folge in das LKH Feldbach verbracht, wo er stationär aufgenommen worden ist.