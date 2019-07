Notwehr gegen Holz-Importe

Johannes Schmuckenschlager, Präsident der heimischen Landwirtschaftskammer, spricht von „Notwehr“. Und er will sich dafür die vom Transit geplagten Tiroler als Vorbilder nehmen. Dort werden ja bekanntlich Landstraßen für sogenannte Mautflüchtlinge aus dem Ausland gesperrt. „Ähnliches kann ich mir für Lkw vorstellen, die Holzimporte nach Niederösterreich bringen“, so Schmuckenschlager kämpferisch. Der Ärger scheint durchaus berechtigt zu sein. Denn während etwa Stämme aus Tschechien zu heimischen Sägewerken transportiert werden, bleiben Waldbesitzer im ganzen Land auf nahezu drei Millionen Festmetern Schadholz sitzen - und damit sind kaum Einnahmen zu lukrieren. „Der größte Teil der Schäden in unseren Wäldern wird vom Borkenkäfer verursacht“, sagt Stephan Pernkopf: „Das ist eine Tragödie für die Forstwirte, aber auch fürs ganze Land.“