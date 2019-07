Kartenfälscher schlugen bei Sting-Konzert zu

Stellen Sie sich vor: Sie kaufen und erhalten Tickets für ein Konzert. Und beim Eingang zur Veranstaltung stellt sich heraus, dass Sie gefälschte Karten in Händen halten. So erging es Dutzenden Betroffenen bei den Konzerten von Sting und Elton John letzte Woche in Graz. Wir haben mit einem Opfer gesprochen.