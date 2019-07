Hagel sorgt für Zerstörung in der Landwirtschaft

Schwere Gewitter und Starkregen mit Hagel haben am Wochenende in der Steiermark Schäden in der Landwirtschaft angerichtet: Betroffen sind in den Bezirken Deutschlandsberg, Leibnitz, Weiz, Hartberg-Fürstenfeld und Bruck-Mürzzuschlag sämtliche Ackerkulturen, Weinkulturen und das Grünland. Insgesamt wurde eine Fläche von rund 6000 Hektar teilweise regelrecht zerstört, so die Hagelversicherung.