Baustelle in Hellbrunner Straße bremst den Verkehr

Auch die Arbeiten in der Riedenburg schreiten voran: Die Sinnhubstraße und die Neutorstraße sind für den Verkehr wieder uneingeschränkt benutzbar. Jetzt geht es in der Moos- und Leopoldskronstraße weiter. Letztere wird für den motorisierten Verkehr zwischen Sinnhubstraße und Querung Almkanal komplett gesperrt. Die Arbeiten in der Rainbergstraße werden nächste voraussichtlich Woche beendet.