Pilot überlebt Segelfliegerabsturz schwer verletzt

In der Nacht auf Freitag haben Einsatzkräfte bei Brandenberg in Tirol (Bezirk Kufstein) den Piloten eines abgestürzten Segelfliegers schwer verletzt geborgen. Das Wrack des Fliegers war zuvor von einem deutschen Polizeihubschrauber in steilem Gelände mit einer Wärmebildkamera entdeckt worden.