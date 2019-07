„Stadt, Land und Dorf“ für Bürger brisantes Thema

In Vösendorf, Bezirk Mödling, formieren sich jetzt die Bürger gegen neugeplante Bauprojekte. Grund sind die seit Jahrzehnten unkontrollierte Verbauung und der massive Zuzug in die teils noch ländliche Gemeinde. Mittlerweile haben bereits mehr als 2100 Personen für ein so genanntes „Dorfbegehren“ unterschrieben.