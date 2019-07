Auto fuhr auf Moped auf: Frau verletzt

Die Frau war mit ihrem Moped am Ginzkeyplatz nach rechts in die Alpenstraße abgebogen. Auf Höhe der Bushaltestelle hielt sie an, um einem Bus die Wegfahrt aus der Bushaltestelle zu ermöglichen. Ein 65-jähriger Salzburg, der mit seinem Auto auf der Alpenstraße stadteinwärts fuhr, dürfte das zu spät bemerkt haben und fuhr auf das Moped auf. Die Frau kam zu Sturz. Sie wurde vom Roten Kreuz ins UKH Salzburg gebracht.