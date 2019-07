David Alaba: Mega-Fete in der Wiener Gloriette!

In einer emotionalen Ansprache bedankte sich Alaba bei seinen Eltern Gina und George. Mit ihnen und Schwester Rose May tanzte er später ausgelassen auf der Bühne. Dazu gab es eine umjubelte Gesangseinlage des österreichischen Fußballstars. Bevor DJ Orlando das Kommando übernahm, sorgten Rose May und Kay One für musikalische Highlights. Der Rapper schrieb danach auf Instagram: „Es war einfach der Wahnsinn. Einer der schönsten Geburtstage ever.“