„Pädagogischer Rückschritt um mehrere Jahrzehnte“

Externen Sexualpädogoginnen und -pädagogen in Schulen droht das Aus. Am Dienstag wird im Parlament darüber abgestimmt. Am Montag ging die steirische Bildungslandesrätin Ursula Lackner (SPÖ) in die Offensive: Das Aus für externen Experten in diesem Bereich erachte sie als „Rückschritt um pädagogisch mehrere Jahrzehnte“. Ihr Ressort fördert entsprechende Vereine mit jährlich rund 140.000 Euro.