Zwei Jahre ohne Bankomat

In Lackenhof am Ötscher mussten die Einwohner zuletzt allerdings mehr als zwei Jahre ohne Geldautomaten auskommen. Die monetäre Versorgungssicherheit der Tourismusgemeinde ist nun endlich wieder gegeben - mit Wermutstropfen. Es ist nämlich nur beinahe alles wie früher: Wo bis zur ländlichen Filial-Einsparaktion die Raika für ihre Kunden da war, steht seit vergangener Woche auf Betreiben eines örtlichen Kaufmannes wieder ein Bankomat in der Nähe der Teichalm.